Российские добровольцы обратились к военным армии РФ 1 10.05.2024, 20:25

4,736

И призвали передавать им информацию о своих командирах.

В Украине могли ликвидировать сына российского генерала Александра Лапина Дениса, известного тем, что он отправлял своих подчиненных в «мясные штурмы».

В связи с этим в Telegram-канале «Легион «Свобода России» появилось обращение к военным армии РФ. Российские добровольцы призывают оккупантов передавать информацию о своих командирах, отправляющих солдат на верную смерть.

«Не обязательно гибнуть в мясном штурме и навсегда оставаться в безымянной посадке. У вас есть возможность отдать по заслугам тем, кто относится к вам, как к расходному материалу», — говорится в обращении.