Пентагон раскрыл содержимое пакета военной помощи Украине на $400 миллионов 10.05.2024, 22:05

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В новый пакет вошли в том числе дополнительные боеприпасы для NASAMS.

Министерство обороны США вечером 10 мая опубликовало перечень вооружений, содержащихся в последнем объявленном пакете военной помощи Украине стоимостью 400 миллионов долларов, сообщает «Европейская правда».

В новом пакете США содержатся дополнительные боеприпасы для систем Patriot и NASAMS, зенитные ракеты Stinger, дополнительные системы HIMARS с боеприпасами, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды и «оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами».

Из техники Пентагон перечисляет боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры M113, противоминные транспортные средства с защитой от засад (MRAP) и прицепы для перевозки тяжелого оборудования.

Также в пакете помощи – ракеты TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4, «высокоточные авиационные боеприпасы», ракеты HARM, стрелковое оружие и патроны к нему, подрывные боеприпасы и оборудование для разминирования, береговые и речные патрульные катера, «средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты».

Как сообщалось, в пятницу президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине военной помощи стоимостью до 400 миллионов долларов со складов американской армии.