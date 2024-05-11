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Мать экоактивистки Греты Тунберг оказалась звездой Евровидения

  • 11.05.2024, 10:11
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Мать экоактивистки Греты Тунберг оказалась звездой Евровидения

В 2009 году она выступала в Москве.

21-летняя экоактивистка Грета Тунберг присоединилась к пропалестинским протестам в шведском Мальме. Митингующие вышли против участия Израиля в песенном конкурсе Евровидения 2024, который в этом году принимает город.

Тунберг заметили на демонстрации «Остановите Израиль» в центре Мальме перед выступлением певицы Эден Голан, представлявшей свою страну во втором полуфинале, прошедшем в четверг, 9 мая. Активистка была одета в куфию и шарф, обычно используемый в знак поддержки Палестины.

Интересным фактом является то, что действительно Грета тесно связана с песенным конкурсом. Оказывается, мать 21-летней девушки – шведская оперная певица Малена Эрнман, представлявшая Швецию в 2009 году с песней «La Voix». Тогда Евровидение проходило в Москве.

Песня была популярна в ее родной стране, однако не вызвала резонанса у публики, и в итоге Эрнман заняла 21 место из 25-ти. Выступление стало знаковым для Швеции, поскольку это была единственная композиция, которая содержала текст на английском языке и была самой низкой в рейтинге в стране с 1992 года.

Малена Эрнман также стала одной из звезд конкурса, которые подписали письмо-обращение к EBU с просьбой запретить Израилю участвовать в шоу в этом году. Слова знаменитостей были опубликованы в шведской газете Aftonbladet. Артисты утверждают, что Евровидение 2024 года «проявляет двойные стандарты, подрывающие доверие к организации».

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