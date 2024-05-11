ЕС в секретном документе одобрил гарантии безопасности для Украины 11.05.2024, 12:10

1,018

Подробности.

Европейский союз согласовал с Украиной гарантии безопасности. Соглашение может быть подписано не позднее начала июля.

Об этом сообщает Die Welt.

По информации издания, послы 27 стран ЕС недавно согласовали текст на одиннадцати страницах под грифом «конфиденциально». В тексте соглашения отмечается, что Европейский союз и его государства-члены играют ключевую роль в долгосрочной безопасности и устойчивости Украины через военную, гуманитарную, финансовую, торговую и экономическую поддержку. Также речь идет о размещении беженцев, поддержке реформ и санкций, восстановлении.

ЕС обязуется немедленно провести консультации в течение 24 часов в случае новых атак. Однако это исключает участие европейских войск в боевых действиях против России. Брюссель обязуется и дальше тренировать украинских военных и помогать в обороне.

Помощь с восстановлением

Как отмечает Welt, Фонд поддержки Украины в 2024 году будет иметь бюджет в 5 млрд евро. До 2027 года бюджет может увеличиваться, это будет зависеть от того, в чем будет нуждаться украинская армия в будущем и какие дополнительные двусторонние взносы сделают страны ЕС.

ЕС также обязуется предоставить Украине масштабную поддержку в восстановлении. Финансовую помощь оценивают в миллиарды евро. Еще в феврале 2023 года Всемирный банк оценивал стоимость восстановления Украины в 411 млрд долларов, но с тех пор масштабы разрушений выросли.

В Брюсселе ожидают, что Еврокомиссия вскоре внесет предложение, которое будет предусматривать создание определенного фонда восстановления Украины и Сектора Газа.

Не все хотят предоставлять гарантии

Страны ЕС в конце июня 2023 года согласились предоставить Украине гарантии безопасности. В ходе переговоров три нейтральных государства настаивали, что блок отдельно не должен давать гарантий, а только взять обязательства по безопасности.

Еще семь стран ЕС отказываются заключать двусторонние соглашения с Украиной - это Словакия, Венгрия, Хорватия, Болгария, Кипр и нейтральные государства Ирландия, Австрия и Мальта. Швейцария и Турция, не входящие в ЕС, также не хотят согласовывать соглашения по безопасности с Украиной.

Гарантии безопасности

Украина и ряд стран-партнеров заключили двусторонние соглашения о гарантиях безопасности. Каждое из соглашений содержит похожие пункты, а также индивидуальные обязательства.

Семь стран ЕС предоставили Украине гарантии безопасности. Речь идет о Германии, Дании, Франции, Италии, Финляндии, Нидерландах и Латвии. Также заключены соглашения с Канадой и Великобританией.

В настоящее время идут переговоры с США по гарантиям безопасности. Украина ожидает, что в ближайшее время соглашение будет подписано.