Беспилотники ГУР атаковали крупнейший НПЗ «Лукойла» 4 11.05.2024, 14:30

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Дроны ударили по Волгограду.

В ночь на субботу 11 мая беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в России.

Об этом сообщил собеседник «Украинской правды» в ГУР.

«В ночь на 11 мая в России снова «грохотало». В 03-45 на Волгоградский НПЗ, принадлежащий ПАО «Лукойл-Волгограднефтепереработка», прилетели БПЛА Главного управления разведки. Пострадали установки первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-6», — говорится в сообщении.

По словам источника «УП», текущее состояние установок уточняется. В то же время известно, что повреждения получил кабель управления воздушными холодильниками, в результате чего отключены семь холодильников. Также повреждена дымовая труба печи П-1.

Российские паблики и некоторые СМИ сообщали, что в ночь на 11 мая над Волгоградской и Курской областями было сбито семь беспилотников.

Работу ПВО слышали в Красноармейском районе Волгограда.

В ночь на 3 февраля 2024 года Волгоградский НПЗ уже подвергался атаке украинских беспилотников, в результате чего возник пожар.

ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» - крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ, мощность завода составляет 14,8 млн. тонн. С 1993 года является 100% дочерней организацией ПАО «Лукойл».