Пророссийского участника «Евровидения» сняли с финала 11.05.2024, 14:52

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Что произошло?

Участника конкурса «Евровидение 2024» из Нидерландов Йоста Кляйна отстранили от выступления в финале после инцидента, произошедшего во время общей пресс-конференции. Об этом говорится в сообщении Европейского вещательного союза (ЕВС).

«Йост Кляйн не будет участвовать в Гранд-финале конкурса песни «Евровидение» в этом году», — говорится в сообщении EBC.

Там также отмечается, что в полицию была подана жалоба после инцидента с его участием на пресс-конференции. Поскольку идет расследование, организаторы посчитали его участие в финале «нецелесообразным». К тому же его поведение посчитали нарушением правил конкурса.

Таким образом в финале 68-го конкурса песни «Евровидение» выступят представители 25 стран.

Напомним, 9 мая сразу по окончании второго полуфинала, на вопросы журналистов отвечали все финалисты. Кляйн во время пресс-конференции вмешался в беседу, когда журналисты задавали вопросы израильской участнице конкурса Иден Голан.

Журналист спросил у представительницы Израиля, считает ли она, что ее участие в конкурсе создает «риск и опасность для других участников». Модератор конференции сообщил артистке, что ей не обязательно отвечать на этот вопрос, но в это время Кляйн громко вмешался, сказав: «Почему бы и нет?»

Затем он продолжил выслушивать ответ Голан, скрестив руки на груди и закрыв глаза.

При этом в пятницу, 10 мая, представитель Нидерландов появился на репетиции парада флагов вместе со всеми остальными артистами и даже успел выйти на сцену в костюме, но через полчаса его сняли с репетиции.

Ранее Европейский вещательный союз (EBU), который организует мероприятие, отклонил призывы общественности исключить Израиль из конкурса в этом году. Соревнование позиционирует себя как неполитическое мероприятие, поэтому организаторы могут дисквалифицировать страны, нарушающие правила нейтралитета.

Тем временем украинские СМИ выяснили, что сам Кляйн выступал в России и признавался в любви к россиянам. Об этом сообщает «Суспільне», ссылаясь на информацию от одного из пользователей сети X. 26-летний исполнитель выпустил две песни в сотрудничестве с россиянами в 2022 и 2023 годах. Это трек Jackass (в дуэте с российским музыкантом Русланом Тушенцовым) и песня Кляйна, записанная с группой Russian Village Boys.

Песня Jackass размещена на Spotify, Apple Music, YouTube Music 11 марта 2022 года (то есть спустя пару недель после того как Россия начала войну в Украине). Также отмечается, что в YouTube есть видео, где Кляйн исполнял эту песню в июле 2022 года на концерте в Санкт-Петербурге. Эта песня о «любви к России» и желании жениться на «русской женщине».