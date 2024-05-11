Где белорусам посмотреть «Евровидение» 11.05.2024, 17:52

Сегодня — финал конкурса.

Финал конкурса песни «Евровидение — 2024» пройдет 11 мая в Мальме (Швеция). За победу в шоу сразятся представители 25 стран.

В Беларуси «Евровидение» не показывают, и страна не имеет права на участие в конкурсе с 2021 года, когда «Белтелерадиокомпанию» дисквалифицировали за репрессии, нарушение прав человека и пропаганду в эфире.

Однако организаторы конкурса покажут его в прямом эфире.

Начало — 22:00 по белорусскому времени.