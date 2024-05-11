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Войска НАТО штурмуют «российские» позиции в Эстонии

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  • 11.05.2024, 18:03
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Войска НАТО штурмуют «российские» позиции в Эстонии

Идут учения.

В Эстонии и других странах на восточном фланге НАТО происходит самая масштабная за десятилетие серия военных учений, в которых западные армии учатся воевать с учетом опыта Украины. При этом в НАТО не скрывают, что готовятся противостоять именно российской армии, пишет The Independent.

«Боевые вертолеты Apache ведут обстрел в поддержку войск на земле, которые штурмуют позиции России. Серия укрепленных окопов была очищена в ожесточенном ближнем бою, а контратака отбита с использованием беспилотников и ракет», - описывает издание один такой учебный бой.

Командующий британскими силами в Балтике бригадный генерал Джайлс Харрис рассказывает, что понимание стратегического контекста учений у солдат сейчас другое, чем было в предыдущие годы. И то, что учения проходят рядом с российской границей дает понимание их важности.

«Это очень срочно. Я не буду гадать о том, что может или не может произойти. Наша работа, как военного персонала, заключается в том, чтобы быть готовыми. Нет смысла ждать (...), мы должны подготовиться сейчас. И то, что происходит в Украине, дает нам уроки, которые мы должны выучить», - объясняет он.

Подполковник Дэвид Ламберт из британской армейской авиации подчеркивает, что учения проводятся настолько реалистично, насколько возможно.

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