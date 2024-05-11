В российском Владивостоке началась забастовка

В российском Владивостоке началась забастовка2
- 11.05.2024, 19:07
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Бастуют водители автобусов.
В субботу в российском Владивостоке водители автобусов устроили массовую забастовку. Они протестовали из-за задержек зарплат и недостаточных трудовых условий, водители недовольны политикой перевозчиков – компаний «Каслар» и «ВладАвто». Об этом сообщил телеграм-канал «NEWS.VL | Владивосток и Приморье».
По словам одного из водителей, и так небольшую зарплату задерживают уже не первый месяц. Водители говорят, что они вынуждены были приостановить работу, чтобы привлечь внимание к своим требованиям. Пассажиры на остановках выражали недовольство и обеспокоенность из-за неожиданной забастовки.
Прокуратура начала проверку по факту забастовки. Они проверят соблюдение трудовых прав работников, а также условия и своевременность выплаты заработной платы. В течение дня проводились переговоры между водителями и управлением транспортных компаний, в результате водители вернулись к работе.
Администрация города заявила, что будет настаивать на привлечении предприятий к административной ответственности за нарушение условий муниципального контракта.