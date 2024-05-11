Родственник Путина впервые войдет в состав правительства РФ 11.05.2024, 20:20

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Он может возглавить ключевое министерство.

Новый состав правительства России впервые станет напоминать черты восточных диктатур, где министрами становятся по родовому принципу, пишет The Moscow Times.

Премьер Михаил Мишустин предложил назначить губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева на должность министра энергетики.

Ключевое министерство в России, от которого зависит более половины ВВП, поручено родственнику Владимира Путина. Он женат на двоюродной племяннице главы Кремля Анне — владелице 70% угледобывающей группы «Колмар».

Другие изменения также связаны с личными отношениями Путина.

Пост вице-премьера займет нынешний глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Он сын еще одного близкого друга Путина Николая Патрушева.

Министром сельского хозяйства предложена соратница Патрушева – Оксана Лут, занимающая должность первого заместителя.

Остальные изменения скорее косметические. Заметным станет лишь уход Андрея Белоусова с поста первого вице-премьера.

Новым первым замом предложен Мантуров, ранее возглавлявший Минпромторг. Он известен близостью к еще одному другу Путина, главе «Ростеха» Сергею Чемезову и провалу программ импортозамещения в авиастроении и автомобилестроении.

На посту министра Мантурова может заменить бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Александр Новак, отвечающий за топливно-энергетический комплекс в статусе вице-премьера, сохранит свой пост, к его сфере ответственности добавится экономический блок после ухода Белоусова. Ключевые посты министра финансов и министра экономики предложено сохранить за Антоном Силуановым и Максимом Решетниковым.

В новом составе появится должность профильного вице-премьера, отвечающего за транспорт, которая предложена Виталию Савельеву, бывшему министру транспорта. На пост министра Мишустин предложил кандидатуру губернатора Курской области Романа Старовойта.