Швейцария победила на «Евровидение-2024»
- 12.05.2024, 8:02
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Результаты голосования жюри и зрителей.
Швейцария выиграла 68-й конкурс песни «Евровидение» с песней The Code в исполнении 24-летнего певца Nemo (Немо Меттлер), сообщается на сайте конкурса.
Nemo стал победителем «Евровидения-2024» с песней The Code. Она звучит в смешанном жанре поп-музыки, рэпа и оперного вокала.
Второе и третье места заняли хорватский певец Baby Lasagna и украинский дуэт alyona alyona и Jerry Heil.
Результаты голосования жюри и зрителей:
Швейцария — 591 балл;
Хорватия — 547 баллов;
Украина — 453 балла;
Франция — 445 баллов;
Израиль — 376 баллов;
Ирландия — 278 баллов;
Италия — 268 баллов;
Армения — 183 балла;
Швеция — 174 балла;
Португалия — 152 балла.
Меньше всех баллов заработали Норвегия (16), Австрия (24) и Словения (27).
Финал «Евровидения-2024» проходил в комплексе «Мальмё Арена» в Швеции.
Швейцария прежде выигрывала «Евровидение» дважды: сначала в 1956 году, когда эта же страна принимала самый первый конкурс, а затем в 1988 году, когда страну представляла Селин Дион.
Беларусь третий год подряд не приняла участие в конкурсе после исключения Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного союза (ЕВС). Белорусские гостелеканалы не показывали «Евровидение», а белорусы (по крайне мере те, кто находился в Беларуси) не могли голосовать.