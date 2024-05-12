Швейцария победила на «Евровидение-2024» 12.05.2024, 8:02

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Результаты голосования жюри и зрителей.

Швейцария выиграла 68-й конкурс песни «Евровидение» с песней The Code в исполнении 24-летнего певца Nemo (Немо Меттлер), сообщается на сайте конкурса.

Nemo стал победителем «Евровидения-2024» с песней The Code. Она звучит в смешанном жанре поп-музыки, рэпа и оперного вокала.

Второе и третье места заняли хорватский певец Baby Lasagna и украинский дуэт alyona alyona и Jerry Heil.

Результаты голосования жюри и зрителей:

Швейцария — 591 балл;

Хорватия — 547 баллов;

Украина — 453 балла;

Франция — 445 баллов;

Израиль — 376 баллов;

Ирландия — 278 баллов;

Италия — 268 баллов;

Армения — 183 балла;

Швеция — 174 балла;

Португалия — 152 балла.

Меньше всех баллов заработали Норвегия (16), Австрия (24) и Словения (27).

Финал «Евровидения-2024» проходил в комплексе «Мальмё Арена» в Швеции.

Швейцария прежде выигрывала «Евровидение» дважды: сначала в 1956 году, когда эта же страна принимала самый первый конкурс, а затем в 1988 году, когда страну представляла Селин Дион.

Беларусь третий год подряд не приняла участие в конкурсе после исключения Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного союза (ЕВС). Белорусские гостелеканалы не показывали «Евровидение», а белорусы (по крайне мере те, кто находился в Беларуси) не могли голосовать.