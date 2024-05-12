Дроны уничтожают крупнейший НПЗ «Лукойла» в России 12.05.2024, 8:10

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По заводу ударили второй раз за сутки.

В России пожаловались на повторную атаку беспилотников на Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий ПАО «Лукойл-Волгограднефтепереработка».

В ночь на воскресенье, 12 марта, там снова раздавались взрывы, после которых начался пожар, сообщают украинские СМИ.

Местные власти утверждают, что пострадавших нет. Кадрами взрывной ночи в Волгограде поделились российские Telegram-каналы.

На одних видео показано удивление россиян тем, что в небе «что-то летит», а на других – уже «бавовна».

Пропагандисты уточнили, что несколько громких взрывов возле завода в Красноармейском районе прогремели около 02:30, а до этого жители слышали характерный звук пролета БПЛА.

По данным российских источников, «вражеские беспилотники были подавлены средствами РЭБ», но попадали на территорию предприятия и повлекли за собой пожар.

Губернатор региона Андрей Бочаров подтвердил, что на территории завода было возгорание. В то же время заявил, мол, огонь удалось быстро ликвидировать и никто не пострадал.

В ночь на 11 мая дроны ГУР тоже атаковали Волгоградский НПЗ. Тогда были поражены установки первичной переработки нефти и другое оборудование.

ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» - крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ, мощность завода составляет 14,8 млн. тонн. С 1993 года является 100% дочерней организацией ПАО «Лукойл».