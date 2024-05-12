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В российском Белгороде обрушился подъезд 10-этажки

  • 12.05.2024, 12:28
  • 2,444
В российском Белгороде обрушился подъезд 10-этажки

На здание могла упасть российская управляемая авиабомба.

В российском Белгороде 12 мая раздались взрывы. В сети сообщают, что обрушился подъезд многоэтажки — с первого по десятый этаж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как отмечают в сети, в Белгороде обрушился подъезд многоэтажного дома с десятого до первого этажа. Под завалами могут быть люди, причина разрушения неизвестна.

Российские СМИ пишут о якобы пяти погибших, однако информация не подтверждена.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвиняет Украину в обстреле и утверждает, что в дом попал снаряд. В сети пишут, что на здание упала российская управляемая авиабомба.

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