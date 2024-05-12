Стало известно, что поразил украинский дрон на крупнейшем НПЗ «Лукойла» 12.05.2024, 12:40

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Повреждена важная установка.

В ночь на 12 мая украинский беспилотник атаковал Волгоградский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), сообщил глава Волгоградской области Андрей Бочаров.

По его словам, дрон упал на площадке завода и взорвался. Это привело к пожару.

В результате падения беспилотника повреждения получили установки первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-6. Также был поврежден кабель управления воздушными холодильниками и дымовая труба печи П-1, рассказали РБК-Украина источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Всего, по их данным, этой ночью беспилотники атаковали три военные цели в Волгоградской, Калужской и Липецкой областях РФ. Помимо Волгоградского НПЗ, ударам подверглись нефтебаза «Калуганефтепродукт» в населенном пункте Людиново, а также Новолипецкий металлургический комбинат.

До этого принадлежащий «Лукойлу» НПЗ в Волгограде был атакован дроном 3 февраля. Тогда площадь возгорания составила 300 кв. метров, пострадали установки по переработке нефти. При этом НПЗ является одним из крупнейших производителей нефтепродуктов в Южном федеральном округе России. Мощность завода составляет 14,8 млн тонн нефти в год.

В свою очередь Новолипецкий металлургический комбинат подвергался атакам украинских дронов дважды с начала года — в феврале и апреле. Предприятие стало целью для ВСУ, поскольку на нем производится сырье для российских компаний, занимающихся ядерным оружием и баллистическими ракетами.