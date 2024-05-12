Дом в Белгороде подорвали изнутри? 2 12.05.2024, 14:24

1,764

На видео с моментом взрыва заметили характерную деталь.

После обрушения многоэтажного дома в Белгороде россияне мгновенно обвинили в произошедшем украинских военных. По версии военного руководства РФ и кремлевских пропагандистов, ВСУ якобы «нанесли ракетные удары».

Однако записи с камер видеонаблюдения показывают, что взрыв, вероятно, произошел изнутри дома.

Об этом в Telegram сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при РНБО Андрей Коваленко.

Он обратил внимание, что на видео с камер не видно падающих объектов, соответственно, все обвинения россиян в обстреле Силами обороны не соответствуют действительности. Также Коваленко добавил, что обвал дома в Белгороде похож на информационную провокацию РФ по раздуванию ситуации для оправдания дальнейших ударов по жилым домам украинских городов.

В то же время он не отрицает, что мог произойти бытовой взрыв. Но даже в этом случае, уверен руководитель ЦПД, российская пропаганда обрисует все в собственных интересах как «обстрел дома».

Кроме того, военнослужащий ВСУ с позывным «Балу» отметил, что спустя час после взрыва кремлевская пропаганда не смогла придумать одну версию обрушения дома в Белгороде. Одни пропагандисты утверждают, что по дому якобы прилетела ракета ATACMS и сразу же заговорили о «красных линиях» в отношении США.

Другие российские СМИ заявили, что по дому якобы прилетела французская авиабомба AASM Hammer. А по легенде минобороны РФ по Белгороду был нанесен комплексный удар. В террористическом ведомстве заявили, что ВСУ якобы обстреляли город из РСЗО, а по дому прилетел обломок ракеты «Точка-У».