закрыть
12 мая 2024, воскресенье, 16:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп пообещал отобрать дом у Байдена и закончить войну в Украине

11
  • 12.05.2024, 14:50
  • 4,350
Трамп пообещал отобрать дом у Байдена и закончить войну в Украине
Дональд Трамп
Фото: AP

Еще до того, как войдет в двери президентского кабинета.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сможет закончить войну в Украине еще до того, как войдет в двери своего президентского кабинета в случае победы на осенних выборах.

Как известно, политик является главным кандидатом от республиканцев. Новым обещанием об окончании российско-украинский войны Трамп отметился перед избирателями в Нью-Джерси. Соответствующая трансляция велась на американском ТВ. Трамп сказал:

«До того как я заеду в Овальный кабинет, сразу после того, как я выиграю (выборы - ред.), я решу ужасную войну между Россией и Украиной. Я хорошо их знаю».

Как уточнил Трамп, он выполнит обещание как только отберет Белый дом у «бесчестного» Джо Байдена. Это случится с самого первого дня, конкретизировал политик. Он также пообещал американцам четыре лучших года в истории США.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наши патроны всегда бьют в цель
Наши патроны всегда бьют в цель Ирина Халип
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси?
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси? Наталья Радина
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши Луизе Лице-Тане
Россия с упорством идиота пытается «повторить»
Россия с упорством идиота пытается «повторить» Леонид Невзлин