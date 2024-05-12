Из магазинов и ресторанов Минска санслужба изъяла 250 кило импортных продуктов 1 12.05.2024, 17:31

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В чем причина.

За четыре месяца этого года санслужба изъяла из магазинов, ресторанов и кафе одного только Фрунзенского района больше 250 килограмм небезопасных продуктов. Заявляется, что все они были импортные. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».

— Для лабораторного контроля отобрали более 100 проб. Из них 5% не соответствовали нормам по показателям безопасности. Например, замороженная овощная смесь «Гавайская» производства Польши, орехи производства Литвы, кулинарные изделия, — сообщила врач-гигиенист (заведующий) Центра гигиены и эпидемиологии Фрунзенского района Татьяна Радевич.

Всю эту продукцию изъяли. Причинами стало не соответстсвие требованиям технических нормативных правовых актов, истекшие сроки годности, отсутствие маркировочных ярлыков предприятий-изготовителей, а также документов, удостоверяющих качество и безопасность. Среди них также оказались продукты, которые запрещено ввозить в Беларусь.