Samsung вслед за Apple отказалась от разработки автопилота 1 12.05.2024, 17:44

В прошлом году прототип автопилота Samsung смог преодолеть 200 км по дорогам общего пользования.

Samsung Electronics стала следующей за Apple компанией, отказавшейся от проекта создания собственного автопилота.

Об этом сообщает издание Business Korea.

Samsung Advanced Institute of Technology, подразделение компании, отвечающее за это направление, исключило разработку систем автономного вождения из числа своих проектов.

Сообщается, что «соответствующие материальные и кадровые ресурсы будут направлены на робототехнику».

При этом, как напоминает издание, в прошлом году прототип автопилота Samsung смог преодолеть 200 км по дорогам общего пользования без вмешательства человека в процесс управления. Но «дальнейшее совершенствование таких систем было признано нецелесообразным». Эксперты полагают, что у этого есть три причины: техническая сложность проекта при иллюзорности финансовой отдачи от инвестиций и большом числе конкурентов.