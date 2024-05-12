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Ситуация на севере Харьковщины: идут бои в районе шести сел

  • 12.05.2024, 19:16
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Ситуация на севере Харьковщины: идут бои в районе шести сел

Вводятся резервы ВСУ.

Силы обороны ведут оборонительные операции в районах населенных пунктов Стрелеча, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы и Плетеневка на севере Харьковской области. Подключатся резервы. Параллельно врагу наносится огневое поражение. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин.

Как сообщает LIGA.net, он рассказал о том, что ВСУ разворачивают резервы в районах, где враг пробил оборону. Оккупанты применяют большое количество бронетехнику, значительные силы пехоты и множество дронов.

«Продолжаются оборонные операции в районах сел Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы и Плетеневка – все эти населенные пункты являются пограничными. Украинские военные проводят контрударные действия, россияне в свою очередь перебрасывают резервы, применяя значительные силы пехоты, бронетехнику и существенное количество дронов», - сказал Волошин.

Также Назар Волошин подчеркнул, что украинские войска делают все для того, чтобы удержать рубежи обороны и позиции, и параллельно наносят врагу поражение.

Вдоль границы Украины и РФ в Харьковской области идут бои, ситуация сложная, рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

«На этой неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась. В настоящее время там продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ. Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции, наносят врагу поражение», - сказано в сводке на 12 мая.

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