«Возмущенность магнитного поля остается высокой» 3 12.05.2024, 20:00

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Минэнерго Беларуси отреагировало на сильнейшую магнитную бурю на Земле.

В Министерстве энергетики Беларуси высказались о сильнейшей за последние 20 лет магнитной буре на Земле.

В белорусском ведомстве сообщили, что магнитная буря, которая обрушилась на Землю 11-12 мая, к счастью, не повлияла на работу энергосистемы Беларуси.

— Электросети, трансформаторные подстанции, другие объекты электросетевой инфраструктуры функционируют в штатном режиме, - прокомментировали в пресс-службе министерства.

В Минэнерго обратили внимание на то, что на Земле продолжается самая мощная за последние 20 лет магнитная буря, которой предшествовали несколько крупных выбросов солнечной энергии накануне.

В ведомстве заметили, что экстремального значения магнитная буря достигала в ночь на субботу, 11 мая. Ее мощность достигала экстремального значения — мощности G5. В ведомстве также предупредили о сохранении высокого уровня возмущенности магнитного поля планеты.

— К настоящему времени степень возмущенности магнитного поля Земли снизилась, но все еще остается высокой, - резюмировали в Минэнерго.