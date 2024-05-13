Ученые нашли змей-актеров 13.05.2024, 9:20

1,168

Они очень удачно имитируют собственную смерть.

Делать вид, что умер, — это распространенная среди животных стратегия защиты. Впрочем, некоторые виды делают это слишком удачно и со спецэффектами, пишет New Voice.

Поведение, известное как тоническая неподвижность, на самом деле является довольно распространенным в природе среди многих видов, что подтверждает, что это действительно помогает жертвам защититься от хищников. Впрочем, механизм работы этого до сих пор понятен не до конца.

Несмотря на то, что это чаще всего срабатывает, некоторые змеи прилагают дополнительные усилия, чтобы их игра была еще более убедительной. К примеру, змеи Natrix tessellata (неядовитый вид, который питается в основном рыбой), как подтвердили наблюдения зоологов, могут справлять нужду, вымазываться фекалиями, выделять зловонный мускус и даже имитировать кровотечение изо рта, делая вид, что умерли.

«Наши результаты подчеркивают … необходимость будущих исследований с целью определить приоритеты изучения последовательного проявления такого поведения», — пишут зоологи Вукашин Белица и Ана Голубович из Белградского университета в Сербии в своем исследовании, опубликованном в журнале Biology Letters.

Ареал обитания этих змей включает Западную Европу, Северную Африку, Ближний Восток, Центральную Азию и Западный Китай. Белица и Голубович исследовали этих созданий на острове Голем Град в Македонии. Там они зафиксировали 263 змеи. Все змеи, участвовавшие в исследовании, были выпущены невредимыми на месте отлова. Из них 124 испражнялись, имитируя смерть, еще у 28 наблюдалось кровотечение изо рта. Те змеи, которые использовали «спецэффекты», тратили на секунды меньше времени за этот «спектакль», чем другие. Исследователи говорят, что это свидетельствует о том, что сочетание оборонительных стратегий дает дополнительные преимущества змеям.