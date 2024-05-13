140 мигрантов пытались прорваться из Беларуси в Польшу 2 13.05.2024, 16:28

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Польские пограничники им не позволили.

Попытка прорыва границы мигрантами из Беларуси в Польшу произошла 10 мая около 10 часов утра. Группа из 140 мигрантов хотели перебраться через пограничную реку.

Как сообщает Пограничная служба Польши, мигранты бросали в них камни и ветви деревьев.

Однако перейти границу им все равно не позволили - даже поливали с брандспойта. В результате мигранты отступили на территорию Беларуси.