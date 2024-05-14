В России задержан начальник управления кадров Минобороны 14.05.2024, 7:40

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Его дом брали штурмом.

В России задержали начальника Главного управления кадров Министерства обороны Юрия Кузнецова, пишет ТАСС. Ранее он возглавлял Восьмое управление Генштаба Вооруженных сил России (Служба защиты гостайны).

Российский проект «ВЧК-ОГПУ», близкий к силовикам, со ссылкой на источник пишет, что генерал-лейтенанта задержали еще вчера. Около 05:00 контрразведчики в балаклавах и с ломами «вынесли» ворота и окна его особняка, действовали жестко.

В момент штурма в доме находился Кузнецов и его жена - бывшая сотрудница комитета по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами, академии Ракетных войск стратегического назначения и других структур Министерства обороны.

Журналисты пишут, что Кузнецова «буквально вытащили из постели» и увезли на допрос. Одному из его родственников потребовалась медпомощь, жена до сих пор остатется в Следственном комитете.