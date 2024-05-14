Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев с неожиданным визитом
- 14.05.2024, 7:59
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Это сигнал поддержки для Украины.
Во вторник, 14 мая, государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев, сообщает Reuters.
Это первый визит высокопоставленного американского чиновника в Украину с момента принятия Конгрессом в прошлом месяце пакета военной помощи стране в размере 61 миллиарда долларов.
Цель поездки, о которой ранее не сообщалось, — продемонстрировать солидарность США с Украиной.
Блинкен, который прибыл в Киев на поезде рано утром, надеется «послать сильный сигнал успокоения украинцам».
«Миссия секретаря заключается в том, чтобы рассказать о том, как наша дополнительная помощь будет осуществляться таким образом, чтобы помочь укрепить их оборону и позволить им все больше и больше возвращать себе инициативу на поле боя», — сказал американский чиновник на условиях анонимности.
Артиллерия, ракеты дальнего радиуса действия ATACMS, и ПВО, одобренные президентом Джо Байденом 24 апреля, уже поступили в распоряжение украинских войск, сказал чиновник.
По его словам, Блинкен заверит украинских чиновников, включая президента Владимира Зеленского, в неизменной поддержке США и выступит с речью, посвященной будущему Украины.