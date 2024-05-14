закрыть
14 мая 2024, вторник, 8:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев с неожиданным визитом

  • 14.05.2024, 7:59
  • 1,534
Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев с неожиданным визитом
Энтони Блинкен

Это сигнал поддержки для Украины.

Во вторник, 14 мая, государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев, сообщает Reuters.

Это первый визит высокопоставленного американского чиновника в Украину с момента принятия Конгрессом в прошлом месяце пакета военной помощи стране в размере 61 миллиарда долларов.

Цель поездки, о которой ранее не сообщалось, — продемонстрировать солидарность США с Украиной.

Блинкен, который прибыл в Киев на поезде рано утром, надеется «послать сильный сигнал успокоения украинцам».

«Миссия секретаря заключается в том, чтобы рассказать о том, как наша дополнительная помощь будет осуществляться таким образом, чтобы помочь укрепить их оборону и позволить им все больше и больше возвращать себе инициативу на поле боя», — сказал американский чиновник на условиях анонимности.

Артиллерия, ракеты дальнего радиуса действия ATACMS, и ПВО, одобренные президентом Джо Байденом 24 апреля, уже поступили в распоряжение украинских войск, сказал чиновник.

По его словам, Блинкен заверит украинских чиновников, включая президента Владимира Зеленского, в неизменной поддержке США и выступит с речью, посвященной будущему Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ставки повышаются
Ставки повышаются Владимир Пастухов
Наши патроны всегда бьют в цель
Наши патроны всегда бьют в цель Ирина Халип
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси?
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси? Наталья Радина
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши Луизе Лице-Тане