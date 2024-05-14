На аукцион выставили «лучшее авто в мире» 14.05.2024, 8:30

За $2,3 миллиона.

В США на онлайн-аукционе eBay продают единственный в своем роде кабриолет Tucker 1948 года. За уникальное авто хотят получить 2 375 000 долларов, пишет «Фокус».

Tucker 48 — модель, которая опередила свое время. Ее создатель Престон Такер хотел создать лучшее авто в мире, машину завтрашнего дня. Для своего времени модель действительно была инновационной. У нее обтекаемый дизайн, поворотная центральная фара и травмобезопасное лобовое стекло.

Кроме того, Tucker 48 получил противоугонную систему, независимую подвеску и дисковые тормоза. Сзади установлен оппозитный шестицилиндровый двигатель от вертолета объемом 5,5 л и мощностью 166 л.с.

Из-за финансовых проблем и конфликта с конкурентами массовое производство Tucker 48 так и не началось. Вместо 60 000 авто изготовили всего 50 прежде, чем компания обанкротилась. Сейчас они очень ценятся коллекционерами.

Кабриолет Tucker 48 существует в единственном экземпляре. Его построили уже после банкротства компании на незавершенном шасси седана. Механизм электропривода мягкой крыши позаимствовали у моделей General Motors. Авто использовалось для демонстрации, а его пробег составляет всего 16 км.