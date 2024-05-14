В Архангельской области РФ горел теплоход «М. В. Ломоносов» 1 14.05.2024, 9:32

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Он находился в порту на ремонте.

В порту российского Архангельска горел теплоход «М.В. Ломоносов». Сообщается, что он находился на ремонте. Пожар начался 14 мая ночью, а был локализован утром.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий сообщало, что на верхней палубе теплохода возникло возгорание площадью 936 квадратных метра.

Под угрозой возгорания находилось соседнее судно.