закрыть
14 мая 2024, вторник, 10:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Архангельской области РФ горел теплоход «М. В. Ломоносов»

1
  • 14.05.2024, 9:32
  • 2,048
В Архангельской области РФ горел теплоход «М. В. Ломоносов»

Он находился в порту на ремонте.

В порту российского Архангельска горел теплоход «М.В. Ломоносов». Сообщается, что он находился на ремонте. Пожар начался 14 мая ночью, а был локализован утром.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий сообщало, что на верхней палубе теплохода возникло возгорание площадью 936 квадратных метра.

Под угрозой возгорания находилось соседнее судно.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ставки повышаются
Ставки повышаются Владимир Пастухов
Наши патроны всегда бьют в цель
Наши патроны всегда бьют в цель Ирина Халип
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси?
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси? Наталья Радина
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши Луизе Лице-Тане