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Путин назначил Дюмина и Патрушева своими помощниками

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  • 14.05.2024, 11:18
  • 6,886
Путин назначил Дюмина и Патрушева своими помощниками

Переназначен состав администрации президента РФ.

Бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин и бывший секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назначены помощниками президента России. Это следует из указа правителя РФ Владимира Путина.

При этом Алексей Дюмин отправлен в отставку с поста губернатора Тульской области.

Кроме того помощниками переназначены Владимир Мединский, Андрей Фурсенко и другие.

Тем же указом Путин переназначил состав администрации президента - ее главой остался Антон Вайно. Сергей Кириенко и Алексей Громов - первыми заместителями администрации. С должности помощника президента РФ на должность заместителя перешел Максим Орешкин.

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