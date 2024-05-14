Путин назначил Дюмина и Патрушева своими помощниками 11 14.05.2024, 11:18

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Переназначен состав администрации президента РФ.

Бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин и бывший секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назначены помощниками президента России. Это следует из указа правителя РФ Владимира Путина.

При этом Алексей Дюмин отправлен в отставку с поста губернатора Тульской области.

Кроме того помощниками переназначены Владимир Мединский, Андрей Фурсенко и другие.

Тем же указом Путин переназначил состав администрации президента - ее главой остался Антон Вайно. Сергей Кириенко и Алексей Громов - первыми заместителями администрации. С должности помощника президента РФ на должность заместителя перешел Максим Орешкин.