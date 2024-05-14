Политолог: У Путина паранойя 3 14.05.2024, 14:55

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Фото: Getty images

Шойгу все еще под ударом.

Путин провел кадровые изменения в высшем руководстве России: Сергей Шойгу вместо Николая Патрушева стал главой Совбеза РФ, а Патрушев стал помощником Путина.

Еще одни помощником Путина стал его бывший охранник, губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Что стоит за этими перестановками?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Что касается Шойгу, то формально это может считаться даже некоторым повышением. Но пост секретаря Совбеза РФ стал значимым лишь в последние 16 лет при Патрушеве, когда он его возглавил, переформатировал под себя. На этом посту он сохранял контроль над ФСБ и другими силовыми структурами. Подчеркну, до Патрушева секретари Совбеза такого влияния не имели.

Тем не менее для Шойгу это, конечно, понижение. Он теряет реальную власть и контроль над огромнейшими финансовыми потоками. Минобороны РФ имело триллионный бюджет (в российских рублях). Судя по всему, он и его ближайшее окружение злоупотребляли этими финансовыми потоками, что и вызвало недовольство Путина. В общем, одна из главных причин увольнения Шойгу — активное воровство.

Сейчас же Шойгу срывают с насиженного места, где он имел большую власть. После устранения Пригожина он очень усилился, как и Патрушев.

По итогу вроде бы это рокировка: и Шойгу, и Патрушев остаются в команде Путина, но их вырвали c насиженных мест, структур, которые они переформировали под себя, используя для личного влияния.

После устранения Пригожина, Патрушев и Шойгу были самыми влиятельными людьми в РФ после Путина. Думаю, что это очень напрягало хозяина Кремля.

Путин ни с кем не хочет делить свою власть, он никому не доверяет. Поэтому одна из целей этих перестановок — уменьшить реальную власть этих двоих. Да, они остаются в команде, но уже такого сильного влияние, какое у них было, не будет.

Путин данными кадровыми решениями формирует новую систему сдержек и противовесов. Она не демократическая, авторитарная: он одних противопоставляет другим. Все друг друга должны контролировать.

— Главой Минобороны стал экономист Белоусов, произошли важные перестановки в силовом блоке. Как это повлияет на войну в Украине?

— Смотрите, какая сейчас ситуация в правительстве РФ. Там, по сути дела, будут три центра влияния. Мишустин, который будет руководить гражданским сектором и обеспечивать стабильность экономики, его первым замом является Мантуров, который будет руководить военно-промышленным комплексом. Третий — Белоусов, министр обороны.

Эти три центра влияния тоже будут друг друга контролировать. Но Денис Мантуров и Белоусов — это еще и про обеспечение войны РФ против Украины. Оба должны будут обеспечить ресурсную войну против Украины, сохранить преимущество РФ в ресурсах.

Ряд специалистов считает, что российской военно-промышленный комплекс на пределе. Расширять дальше будет сложно из-за нехватки кадров и других ресурсов. Поэтому Путин ставит людей, которые будут сосредоточены именно на поиске и обеспечении ресурсами нынешней войны.

Я называю и Мантурова, и Белоусова «инженерами войны». Они для него такую роль выполняют, однако Путин будет их контролировать извне. Тот же Шойгу будет контролирован из Совбеза.

При этом сам Шойгу остается под ударом. Обратите внимание, аресты в Минобороны продолжаются. Может, его лично Путин и помилует, и в тюрьму не отправит, но разные российские источники говорят, что риски для Шойгу остаются.

Не исключаю, что Патрушев и другой близкий соратник Путина Алексей Дюмин будут теневым военным кабинетом возле хозяина Кремля. Через них он будет контролировать и Минобороны, и Шойгу.

В этих кадровых решениях я вижу больше внутриполитическое значение. Путин никому не доверяет, у него паранойя, поэтому он сейчас старается перетасовать свою кадровую колоду.

Переставить там слишком усилившихся персонажей на другие места, при этом они друг друга будут контролировать, что Путина устраивает. Это лишний раз говорит о том, что никаких преемников не будет. Путин будет оставаться самодержцем, контролируя систему власти в России через эту систему сдержек и противовесов.

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