В Грузии проголосовали за закон об «иноагентах» 10 14.05.2024, 16:13

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Столицу страны охватили массовые протесты.

В парламенте Грузии проголосовали за скандальный проект об «иноагентах». Сейчас в столице страны, в частности под стенами парламента, продолжаются массовые столкновения, сообщает News Georgia.

На улицы вышли студенты и представители разных движений, которые выступают против принятия законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».

Не лучше была и ситуация в самих стенах парламента, где на фоне планов правящей партии принять соответствующий законопроект начались массовые столкновения между депутатами.

В конце концов даже несмотря на коллективные попытки делегатов от США и ЕС, в парламенте Грузии проголосовали за принятие скандального законопроекта 84 голосами «за» и 30 голосами «против».