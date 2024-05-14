В Грузии проголосовали за закон об «иноагентах»10
- 14.05.2024, 16:13
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Столицу страны охватили массовые протесты.
В парламенте Грузии проголосовали за скандальный проект об «иноагентах». Сейчас в столице страны, в частности под стенами парламента, продолжаются массовые столкновения, сообщает News Georgia.
На улицы вышли студенты и представители разных движений, которые выступают против принятия законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».
Не лучше была и ситуация в самих стенах парламента, где на фоне планов правящей партии принять соответствующий законопроект начались массовые столкновения между депутатами.
В конце концов даже несмотря на коллективные попытки делегатов от США и ЕС, в парламенте Грузии проголосовали за принятие скандального законопроекта 84 голосами «за» и 30 голосами «против».