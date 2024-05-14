Рантье Олексин: сколько «кошелек» Лукашенко зарабатывает на недвижимости в Дубае 14.05.2024, 18:17

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Расследование.

Дубайская недвижимость стала привлекательной инвестицией для бизнесменов, попавших под западные санкции из-за связей с Александром Лукашенко. Они числятся владельцами люксовых апартаментов на гламурном острове Палм-Джумейра и зарабатывают на сдаче жилья в аренду — речь идет о десятках тысяч долларов в год. Это следует из утечки данных о сотне тысяч объектов недвижимости в Дубае, их владельцах и использовании, в основном с 2020 по 2022 годы, утверждают расследователи «Бюро».

Дубай известен не только как ближневосточный финансовый центр, у гламурного эмирата также более мрачная репутация налоговой гавани и центра отмывания денег, часто через недвижимость. «Коррупционеры и политически значимые лица, избегающие публичной ответственности, используют такие тайные юрисдикции, как ОАЭ, чтобы скрывать активы у всех на виду», — отметила портфельный менеджер C4ADS Мария Джудитта Борселли.

В дубайской утечке — данные о недвижимости десятков белорусов, в том числе семьи бизнесмена Алексея Олексина. В конце 2009 года он купил себе квартиру в 140 квадратных метров в одном из жилых комплексов на острове Палм-Джумейра, следует из данных о сделках из Дубая. Покупка квартиры обошлась примерно в 400 тысяч долларов. С 2021 по 2023 годы жилье сдавалось в аренду. Хозяин получил за услуги более 90 тысяч долларов.

В трех километрах от квартиры Алексея Олексина находится вилла, записанная на его сына — Дмитрия Олексина. 600-метровый особняк на острове Палм-Джумейра купили в начале 2013 года. Стоимость сделки — свыше 3,5 млн долларов.

В 2021 году Алексей Олексин попал под санкции ЕС и США. На Западе его считают «табачным кошельком» Лукашенко. В Беларуси Олексин прежде всего известен как владелец сети киосков «Табакерка» и табачной фабрики «Интер Тобакко». Олексин входит в десятку успешных бизнесменов Беларуси. После введения ограничений Олексин переписал активы на жену и сыновей, но и они попали под санкции.

Алексей Олексин не ответил на звонки и запрос журналистов. Дмитрий Олексин отказался от комментариев.

Есть в Дубае недвижимость еще у одной семьи, подпавшей под санкции из-за связей с режимом Лукашенко. Речь идет о сербских бизнесменах Каричах. Небойша Карич числится владельцем 220-метровых апартаментов на острове Палм-Джумейра. У его отца Боголюба Карича также есть недвижимость в Дубае.

Адвокаты бизнесмена ответили, что Боголюб Карич проживает в Объединенных Арабских Эмиратах уже около восьми лет. Почти три года назад он приобрел квартиру в Дубае.

«Покупка была совершена в соответствии со всеми действующими законами, посредством банковской операции (не наличными). На момент покупки он [Боголюб Карич] являлся налоговым резидентом Дубая. Он всегда соблюдал законы и правила ОАЭ, а также законы и правила любой страны, где он проживал. Это также относится к любой недвижимости, принадлежащей родственникам господина Карича», — сказано в ответе адвокатов.

Когда Боголюб Карич не остается в Дубае, то сдает квартиру в аренду. Бизнесмен считает покупку жилья выгодной инвестицией, потому что цены на аренду в Дубае выше, чем в других странах.

Каричи известны в Беларуси прежде всего по строительству жилых комплексов «Маяк Минска» и «Минск-Мир». Небойша Карич находится под санкциями США, Боголюб Карич — под санкциями ЕС. На Западе сербскую семью считают «строительными кошельками» Лукашенко. Адвокаты подчеркнули, что Боголюб Карич купил недвижимость в Дубае до введения санкций ЕС. Бизнесмен оспаривает свое включение в черный список.

«Сейчас он [Боголюб Карич] находится на пенсии и больше не занимается бизнесом. Его родственники также больше не занимаются бизнесом», — сказано в ответе адвокатов.

Вывод активов в такие юрисдикции, как Дубай, является привлекательным вариантом страховки для элит в авторитарных странах, считает доцент политических наук Ливерпульского университета Феликс Вибрехт. По его словам, авторитарные режимы постоянно сталкиваются с риском быть свергнутыми, и в таком случае приобретенные элитами активы могут быть конфискованы.

Кроме того, внутри авторитарной системы представители элиты могут попасть в немилость и, к примеру, подвергнуться уголовному преследованию. В таком случае их активы также могут быть конфискованы.

«В их интересах перевести свои активы за границу, чтобы их семьи могли получить к ним доступ, даже если их карьера закончится», — сказал Вибрехт.