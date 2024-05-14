iPhone начнут оповещать владельцев о шпионаже 14.05.2024, 22:02

С помощью Bluetooth-трекеров.

iPhone теперь может отправлять оповещения, когда замечает, что за пользователем следят неавторизованные Bluetooth-трекеры, изготовленные различными компаниями, передает «Новое время».

Bluetooth-трекеры как AirTag от Apple позволяют отслеживать с помощью смартфона то, что важно не потерять — от ключей то домашних любимцев. Впрочем, также нередко они используются в преступных целях: их прикрепляют и подбрасывают в вещи или авто жертвы, чтобы преследовать ее.

В течение последних месяцев Apple и Google сотрудничали, чтобы разработать новый отраслевой стандарт Detecting Unwanted Location Trackers (DULT) для предотвращения неправильного использования Bluetooth-трекеров. Спецификация позволяет устройствам iOS и Android обнаруживать и оповещать пользователей, когда трекер, который соответствует стандарту, находится рядом с ними, хотя его владелец — нет.

На этой неделе Apple объявила, что реализовала оповещения о неизвестных сторонних Bluetooth-трекерах в iOS 17.5. Пользователи, по словам компании, будут получать уведомления с текстом «Обнаружено, что [устройство] передвигается вместе с вами», если будет установлено, что неизвестный гаджет для отслеживания с помощью Bluetooth от любой платформы делает это. Пользователю будет предложено просмотреть идентификатор трекера, попросить трекер воспроизвести звук, чтобы его можно было найти, и даже сообщено, как его выключить.

Google говорит, что разворачивает поддержку этой спецификации на устройствах Android 6.0 или более новых версий. Начиная с июля 2023 года Google ввела уведомления о нежелательном отслеживании с AirTag на Android. Ранее Google сообщала, что ждет, пока Apple введет DULT в своей экосистеме, прежде чем добавлять поддержку тегов отслеживания Bluetooth в свою сеть Find My Device.

Напомним, в мае 2023 года техногиганты Google и Apple, которые крайне редко прибегают к сотрудничеству, объявили, что сконцентрируют свои усилия на том, чтобы предотвратить нежелательное преследование пользователей независимо от того, используют они смартфон с Android или iOS. Они должны были создать общий отраслевой стандарт для выявления трекеров, который работал бы без установки дополнительных приложений. Почти все компании, которые производят собственные трекеры (Samsung, Tile, Chipolo, Pebblebee и т. д.) согласились на сотрудничество.