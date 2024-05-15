Рой дронов ударил по нефтебазе в российском Ростове 15.05.2024, 7:51

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Накануне украинские партизаны провели там разведку.

В ночь на среду, 15 мая, взрывы были слышны на топливной базе в Ростовской области, в России.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российские Telegram-каналы.

Как пишут росСМИ, на топливной базе было слышно минимум два взрыва. Россияне традиционно заявили об атаке группы беспилотников.

Как заявил губернатор области, на топливной базе якобы не было топлива, поэтому было возгорание. Также неизвестно и о пострадавших.

«Сегодня утром в результате атаки двух БПЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва, возгорание топлива это не привело. Пострадавших нет», - написал он.

Интересно и то, что в начале мая партизанское движение «АТЕШ» публиковало фото из нефтебазы в Ростове. В частности, были предоставлены координаты базы, а также информация о поставках нефтепродуктов.