закрыть
15 мая 2024, среда, 9:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Блинкен в Киеве взял в руки гитару и исполнил хит Нилла Янга

7
  • 15.05.2024, 8:36
  • 3,842
Блинкен в Киеве взял в руки гитару и исполнил хит Нилла Янга

Видеофакт.

В Украину прибыл генеральный секретарь США Энтони Блинкен. После всех встреч вечером 14 мая он решил посетить один из подземных баров Киева.

Видео уже разлетелось в Сети.

В этот вечер в баре выступала группа с живой музыкой. Блинкен не сдержался и вышел на сцену. Он взял в руки гитару и вместе с солистом группы исполнил песню Нила Янга Rockin' in the Free World. При этом госсекретарь продолжал виртуозно играть на гитаре.

Перед своим выступлением он акцентировал внимание на том, что США поддерживают Украину.

«С вами Соединенные Штаты, с вами большая часть мира. И они борются не только за Украину, но и за свободный мир. И свободный мир тоже с вами», - сказал Блинкен перед выступлением.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов
Ставки повышаются
Ставки повышаются Владимир Пастухов
Наши патроны всегда бьют в цель
Наши патроны всегда бьют в цель Ирина Халип
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси?
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси? Наталья Радина