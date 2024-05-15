Блинкен в Киеве взял в руки гитару и исполнил хит Нилла Янга 7 15.05.2024, 8:36

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Видеофакт.

В Украину прибыл генеральный секретарь США Энтони Блинкен. После всех встреч вечером 14 мая он решил посетить один из подземных баров Киева.

Видео уже разлетелось в Сети.

В этот вечер в баре выступала группа с живой музыкой. Блинкен не сдержался и вышел на сцену. Он взял в руки гитару и вместе с солистом группы исполнил песню Нила Янга Rockin' in the Free World. При этом госсекретарь продолжал виртуозно играть на гитаре.

Перед своим выступлением он акцентировал внимание на том, что США поддерживают Украину.

«С вами Соединенные Штаты, с вами большая часть мира. И они борются не только за Украину, но и за свободный мир. И свободный мир тоже с вами», - сказал Блинкен перед выступлением.