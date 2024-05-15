закрыть
15 мая 2024, среда, 11:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские пограничники ликвидировали колонну войск РФ под Волчанском

  • 15.05.2024, 11:45
Украинские пограничники ликвидировали колонну войск РФ под Волчанском

Видеофакт.

Украинские защитники из Госпогранслужбы идентифицировали колонну российских оккупантов, пытающихся продвигаться на севере Харьковской области и точным сбросом БК по первому «Уралу» остановили ее.

После этого артиллеристы из ВСУ «разобрали» эту колонну просто на части, информирует пресс-служба украинской военной службы.

«Бойцы ГПС Украины идентифицировали колонну оккупантов и точным сбросом по первому «Уралу» остановили ее. Артиллеристы же довели дело до конца», - подчеркивается в комментарии к видео.

На видео можно заметить, как украинские пограничники и артиллеристы уничтожают вражеские военные машины на Волчанском направлении.

Украинские защитники отмечают, что подобная судьба ожидает всех российских оккупантов, которые ступили на украинскую землю с оружием и убивают мирных граждан.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко
Как остановить ядерные фантазии Путина и Лукашенко Дмитрий Тузов
Ставки повышаются
Ставки повышаются Владимир Пастухов
Наши патроны всегда бьют в цель
Наши патроны всегда бьют в цель Ирина Халип
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси?
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси? Наталья Радина