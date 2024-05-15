Украинские пограничники ликвидировали колонну войск РФ под Волчанском 15.05.2024, 11:45

Видеофакт.

Украинские защитники из Госпогранслужбы идентифицировали колонну российских оккупантов, пытающихся продвигаться на севере Харьковской области и точным сбросом БК по первому «Уралу» остановили ее.

После этого артиллеристы из ВСУ «разобрали» эту колонну просто на части, информирует пресс-служба украинской военной службы.

«Бойцы ГПС Украины идентифицировали колонну оккупантов и точным сбросом по первому «Уралу» остановили ее. Артиллеристы же довели дело до конца», - подчеркивается в комментарии к видео.

На видео можно заметить, как украинские пограничники и артиллеристы уничтожают вражеские военные машины на Волчанском направлении.

Украинские защитники отмечают, что подобная судьба ожидает всех российских оккупантов, которые ступили на украинскую землю с оружием и убивают мирных граждан.