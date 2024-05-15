Байден предложил Трампу провести теледебаты 2 15.05.2024, 21:14

Трамп принял это предложение.

Президент Джо Байден заявил в среду, что готов провести дебаты с Дональдом Трампом в преддверии президентских выборов 5 ноября. Он призвал его принять участие в двух телевизионных дебатах – в июне и в сентябре.

Трамп принял это предложение, опубликовав сообщение на своей социальной платформе Truth, передает «Голос Америки».

При этом Трамп рекомендовал провести большее количество дебатов.

Это было первое официальное предложение предвыборного штаба Байдена, предполагающее прямые переговоры между двумя штабами по поводу правил, ведущих и модераторов дебатов.

«Дональд Трамп дважды проиграл мне дебаты в 2020 году. С тех пор он не появлялся на дебатах, – сказал Байден в видеообращении, опубликованном на медиаплатформе X. – Теперь он ведет себя так, будто хочет снова со мной подискутировать. Порадуй меня, приятель. Я даже готов пройти через это дважды».

Трамп назвал Байдена «худшим дебатером», с которым он когда-либо сталкивался.

«Я готов и желаю провести дебаты с мошенником Джо два предложенных раза в июне и сентябре, – написал он. – Я бы настоятельно рекомендовал провести больше двух дебатов и, для пущей убедительности, перед очень большой аудиторией, хотя Байден как будто боится толпы – лишь потому, что на него никто не ходит», – добавил Трамп.

Трамп, отказавшийся от дебатов со своими соперниками в республиканской предвыборной гонке, в последние недели вызывал Байдена на поединок, предлагая провести дебаты с действующим президентом «в любое время, в любом месте».

В видеоролике Байден критически отозвался о юридических проблемах Трампа, упомянув еженедельные перерывы по средам в судебном процессе по делу о «скрытых платежах» в Нью-Йорке, на котором Трамп должен присутствовать.

«Так давай выберем даты, Дональд. Я слышал, что по средам ты свободен», – сказал Байден.

Байден заявил, что не будет участвовать в традиционных теледебатах, организуемых Комиссией по президентским дебатам, отказавшись от услуг беспартийной организации, которая устраивает президентские дебаты с 1988 года.

В направленном комиссии письме председатель кампании Байдена Дженнифер О'Мэлли Диллон уведомила ее, что Байден не будет участвовать в трех предвыборных дебатах, запланированных на 16 сентября, 1 октября и 9 октября.

Кампания Байдена хочет, чтобы дебаты начались гораздо раньше предложенных комиссией дат, чтобы избиратели могли увидеть двух кандидатов до начала досрочного голосования в сентябре. В среду Байден заявил, что принял приглашение CNN на дебаты 27 июня.

Предвыборный штаб Байдена хотел бы, чтобы в дебатах участвовали только два кандидата и модератор – без зрителей и без участия Роберта Кеннеди-младшего и других независимых кандидатов или кандидатов от других партий.

Отвечая на вопрос о предпочтениях по формату или темам, представитель кампании Байдена и вице-президента Камалы Харрис Майкл Тайлер сказал, что еще предстоит проработать детали, в том числе – выбор модераторов.

«Мы хотим убедиться в том, что разговор будет касаться вопросов, которые волнуют американский народ», – сказал он.