Найдена планета с плотностью сахарной ваты 16.05.2024, 0:00

Находка находится на расстоянии 1232 световых лет от Земли.

Название этой планеты — WASP-193b: она на 50% больше Юпитера, но вот ее общая плотность равна примерно 1% от плотности Земли. Сейчас ученые сравнивают WASP-193b или с сахарной ватой, или с пухом одуванчика.

WASP-193b относится к экзопланетам, объектам, которые находятся далеко за пределами Солнечной системы. По словам астронома Халида Баркауи из Льежского университета в Бельгии, такие экзопланеты помогают ученым понять эволюцию планет. Но WASP-193b выделяется на фоне своих собратьев:

— Крайне низкая плотность делает ее настоящей аномалией среди более чем пяти тысяч экзопланет, открытых на сегодня. Эта чрезвычайно низкая плотность не может быть воспроизведена стандартными моделями облученных газовых гигантов. Даже если сделать нереалистичное предположение, что в структуре WASP-193b нет ядра.

WASP-193b — это космическая загадка. Ее решение потребует дополнительных наблюдений и теоретической работы.