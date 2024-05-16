В Эстонии приняли закон, позволяющий использовать российские активы 16.05.2024, 1:07

Активы планируют передавать Украине.

Рийгикогу (однопалатный парламент) Эстонии принял закон, который позволяет передавать замороженные российские активы Украине в качестве «предоплаты ущерба».

За принятие закона проголосовали 65 членов парламента, против были трое.

Новое законодательство разрешает использовать активы людей и предприятий, «способствовавших противоправной деятельности России» и потому попавших под санкции, следует из сообщения на сайте парламента.

«Возмещение нанесенного им (Россией. — Прим.) в ходе военных действий ущерба не должно лечь на плечи Украины и ее союзников. За причиненный ущерб отвечает Россия, которая и должна понести эту ответственность», — заявил председатель конституционной комиссии Рийгикогу Хендрик Йоханнес Террас.

Решение об изъятии активов в качестве «предоплаты за возмещение ущерба» будет принимать МИД Эстонии в рамках административного производства. Факт нанесения ущерба владельцем имущества должен быть доказан, подчеркнули в Рийгикогу.