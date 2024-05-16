ЕС заблокирует заявку Грузии на членство из-за закона об «иноагентах» 16.05.2024, 3:41

В Тбилиси продолжаются протесты против «российского закона».

Заявка Грузии на вступление в Евросоюз будет заморожена в случае окончательного принятия закона об «иностранных агентах», сообщили Financial Times три чиновника ЕС.

«Мы очень четко дали понять, что это остановит переговоры, — сказал собеседник издания. — Грузинское правительство знает, какой будет итог». По словам источников, если закон вступит в силу, решение Брюсселя о начале переговоров с Грузией о вступлении в ЕС отложат на неопределенный срок.

14 мая парламент Грузии одобрил в третьем, окончательном чтении законопроект об «иностранных агентах», инициированный правящей партией «Грузинская мечта». За проголосовали 84 депутата, 30 высказались против. Теперь документ отправят на подпись президенту Грузии Саломе Зурабишвили. Ранее она обещала наложить вето, при этом у парламентского большинства хватит голосов, чтобы продавить законопроект. Окончательное голосование ожидается в ближайшие недели.

Закон обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, регистрироваться в качестве «агентов иностранного влияния». С апреля в Грузии проходят масштабные акции протеста. Противники законопроекта сравнивают его с аналогичным российским законом об «иноагентах», который Кремль использует для подавления инакомыслия и преследования независимых НКО и СМИ. Несколько раз демонстрации перерастали в столкновения с силовиками, спецназ разгонял протестующих, применяя слезоточивый газ и водометы.

Еврокомиссия, США, НАТО и ООН осудили решение парламента Грузии. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен пригрозил персональными санкциями в отношении лиц, причастных к принятию закона, а также предупредил, что Вашингтон может пересмотреть программы экономической и военной помощи Грузии.

В свою очередь пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано заявил, что закон об «иноагентах» станет серьезным препятствием на пути республики в Европу, поскольку дух и содержание этого документа не соответствуют основным нормам и ценностям ЕС, «подрывая работу гражданского общества и независимых СМИ».

Грузия подала заявку на вступление в ЕС в марте 2022 года, через несколько недель после полномасштабного вторжения России в Украину, и в декабре получила статус кандидата. Далее Еврокомиссия должна рекомендовать правительствам стран ЕС начать переговоры о членстве республики в содружестве, однако для этого Грузия должна провести ряд реформ.

Министры иностранных дел балтийских государств и Исландии на встрече с Зурабишвили в среду предупредили, что закон закроет Грузии путь в ЕС. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна отметил, что Грузия стоит на перепутье: «Этот закон — символ выбора между Россией и ЕС. Он отделяет Грузию от Европейского союза».