Премьер Словакии находится в критическом состоянии после покушения 16.05.2024, 7:35

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Министр здравоохранения страны выступила с заявлением.

Врачи продолжают бороться за жизнь премьера Словакии Роберта Фицо, которого пытался застрелить злоумышленник после выездного заседания правительства в городе Гандлова.

Состояние здоровья главы кабмина по-прежнему критическое, он все еще в операционной, заявила министр здравоохранения страны Зузана Долинкова.

Нападавший сделал пять выстрелов, когда Фицо вышел к толпе, сообщили в МВД. Операция будет длительной из-за повреждения нескольких органов. По данным СМИ, одна пуля попала Фицо в живот, другая — в плечо, третья прошла через живот до бедренной кости. Ранение вызвало кровоизлияние в брюшной полости.

По делу о покушении на Фицо был задержан 71-летний писатель Юрай Цинтула, основатель левого литературного клуба «Радуга» в Левице. Оружием он владел законно и ранее работал охранником в торговом центре. Сын предполагаемого стрелка заявил, что «шокирован произошедшим», а его отец никогда не упоминал возможность покушения на политика. Он также отрицает, что Цинтула был пациентом психиатрической лечебницы.

После задержания подозреваемый заявил, что не согласен с политикой правительства Словакии. «Средства массовой информации ликвидируют. Почему нападают на RTVS (государственная национальная организация общественного вещания в Словакии. - TMT)? Судья Мазак — почему его увольняют с должности?» — сказал он.

Фицо стал премьер-министром Словакии осенью 2023 года, после победы его партии на выборах. Он выступал против поставок оружия украинской армии, отмечая, что Братислава согласна оказать помощь в вопросе обучения солдат ВСУ и гуманитарных инициативах.

Лидер партии «Прогрессивная Словакия», вице-спикер парламента страны Михал Шимечка заявил, что Цинтула не имел никакого отношения к либеральному движению.