Венгерский журналист: Стрелявший в Фицо связан с пророссийской военизированной группировкой 16.05.2024, 7:43

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Она поддерживает сепаратистов «ДНР» и «ЛНР» и сотрудничает с путинскими «Ночными волками».

В истории с покушением на главу правительства Словакии Роберта Фицо всплыла пророссийская военизированная группа Slovenskí Branci.

Венгерский журналист-расследователь Сабольч Паньи обнаружил, что стрелявший в Фицо писатель Юрай Цинтула был связан с пророссийской военизированной группировкой Slovenskí Branci («Словацкие новобранцы»), которая поддерживала сепаратистов в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

‼️🇷🇺Wow. Looks like Slovak PM Robert Fico's reported assailant, writer Juraj Cintula, was associated with pro-Russian paramilitary group Slovenskí Branci (SB). Their leader was even trained by Russian ex-Spetsnaz soldiers. Read more on @VSquare_Project 👇https://t.co/2IzSHwq54d pic.twitter.com/M9fgp186R3 — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) May 15, 2024

В январе 2016 года на ее странице в Facebook появился пост с фотографией Цинтулы. Писатель рассказал, что его привлекла способность организации «действовать без приказа государства», «самоотверженный энтузиазм», который выражается в том, что «они сами покупают оружие и технику на свои деньги». «Они патриоты», — писал Цинтула. В том же посте он заявил о необходимости борьбы с мигрантами, которые, по его мнению, угрожают Европе, и добавил, что основная задача Slovenskí Branci — «защитить жителей, страну, традиции и культуру».

По данным VSquare, организация сотрудничала с прокремлевским движением байкеров «Ночные волки», а ее лидер Петер Шврчек проходил обучение у бывших российских спецназовцев. В 2022 году группировка заявила о прекращении деятельности.