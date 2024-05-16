Медики завершили операцию Фицо 16.05.2024, 7:55

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Вице-премьер-министр Словакии рассказал о его состоянии.

Медики завершили оперировать получившего ранение премьер-министра Словакии Роберта Фицо после попытки покушения на убийство.

Об этом сообщает Denník N.

Как рассказал вице-премьер-министр Словакии Томаш Тараба, операция Фицо прошла хорошо и его жизни ничего не угрожает.

«Он получил тяжелое ранение - один шар прошел через живот, а второй попал в сустав. Сразу же его доставили в больницу, а затем на операцию», - сказал Тараба.

Он также заявил, что «операция прошла хорошо и что он надеется, что в конечном счете Фицо выживет».

Он добавил, что сейчас жизни Фицо «ничего не угрожает».

В среду, 15 мая, в премьера Словакии Роберта Фицо выстрелил мужчина из толпы. Фицо получил ранение. Его сразу доставили в больницу вертолетом.

Как выяснилось, правоохранители сразу задержали нападающего. Им был 71-летний писатель и поэт Юрай Цинтула.