Медики завершили операцию Фицо
- 16.05.2024, 7:55
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Вице-премьер-министр Словакии рассказал о его состоянии.
Медики завершили оперировать получившего ранение премьер-министра Словакии Роберта Фицо после попытки покушения на убийство.
Об этом сообщает Denník N.
Как рассказал вице-премьер-министр Словакии Томаш Тараба, операция Фицо прошла хорошо и его жизни ничего не угрожает.
«Он получил тяжелое ранение - один шар прошел через живот, а второй попал в сустав. Сразу же его доставили в больницу, а затем на операцию», - сказал Тараба.
Он также заявил, что «операция прошла хорошо и что он надеется, что в конечном счете Фицо выживет».
Он добавил, что сейчас жизни Фицо «ничего не угрожает».
В среду, 15 мая, в премьера Словакии Роберта Фицо выстрелил мужчина из толпы. Фицо получил ранение. Его сразу доставили в больницу вертолетом.
Как выяснилось, правоохранители сразу задержали нападающего. Им был 71-летний писатель и поэт Юрай Цинтула.