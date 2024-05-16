«Одна пуля прошла через живот, вторая попала в сустав» 16.05.2024, 8:30

В Словакии раскрыли подробности покушения на премьер-министра Фицо.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого днем 15 мая было совершено покушение, находится в больнице, медики уже окончили его оперировать. Операция якобы прошла успешно и угрозы для его жизни нет.

Об этом сказал вице-премьер-министр Словакии Томаш Тараба, слова которого цитирует BBC Newshour. По словам политика, Фицо «больше не находится в состоянии, угрожающем его жизни».

«К счастью, насколько мне известно, операция прошла хорошо. Я думаю, что в конечном итоге он выживет... Он не находится в ситуации, угрожающей его жизни в данный момент», – сказал он.

Тараба также рассказал, что в Фицо стреляли «с очень близкого расстояния». Премьер, по его словам, получил тяжелое ранение – одна пуля прошла через живот, а вторая попала в сустав.

«Его сразу же доставили в больницу, а затем на операцию», – добавил политик.

Напомним, что в среду, 15 мая, на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. Он получил огнестрельное ранение в Гандлове.

По подозрению в покушении на Фицо задержали 71-летнего писателя Юрая Цинтула. Как пишут СМИ, мужчина стрелял из «краткоствольного ружья, которое было у него на законных основаниях».