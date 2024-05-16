Путин начал переговоры с Си Цзиньпином 5 16.05.2024, 8:55

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Что известно о целях и программе визита?

Глава РФ Владимир Путин в ночь на 16 мая прибыл в китайский Пекин по приглашению своего китайского коллеги Си Цзиньпина. В КНР он пробудет два дня.

Об этом сообщили в Кремле. Ряд СМИ добавил, что вновь назначенный министр обороны РФ Андрей Белоусов, министр иностранных дел Сергей Лавров, а также новый секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и советник по внешней политике Юрий Ушаков прибыли в Китай вместе с главой Кремля.

Российские СМИ обрезали видео, как глава Кремля в машину в Пекине, потому что фактически он в нее просто заходит, даже не пригибаясь.

Ранее полагали, что вместе с Путиным в Пекин поедет глава «Газпрома» Алексей Миллер. Но последний в среду отправился с «рабочим визитом» в Иран.

Ушаков неформально сообщил, что лидеры двух стран проведут переговоры, где обсудят вопросы Украины, Азии, энергетики и торговли.

В свою очередь агентство Reuters выяснило, что 71-летний Путин и 70-летний Си примут участие в «торжественном вечере по случаю 75-летия признания Советским союзом Китайской народной республики». Как известно, КНР была провозглашена Мао Цзэдуном в 1949 году.

Основная часть мероприятий, связанных с визитом главы РФ, пройдет в пекинском Доме народных собраний. Перед входом в здание китайцы развесили российские триколоры, на улице собрали детей с цветами, а военный оркестр сыграл «Подмосковные вечера».

Перед началом официальных переговоров российский и китайский правители обменялись рукопожатиями на торжественной церемонии встречи. Диалог стороны начали в узком составе.

Отмечается, что Путина также повезут в Харбин на северо-востоке Китая. «Самый большой русский город КНР» известен прежде всего как перевалочный пункт для обхода западных санкций в отношении России.