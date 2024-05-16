Politico: Выстрелами в Фицо снято еще одно табу в Словакии 16.05.2024, 9:13

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Будет ли нарастать поляризация в стране?

Выстрелами в премьера Словакии Роберта Фицо снято еще одно табу, в нарушение которого жители страны не верили, пишет Politico.

Сначала это было убийство в 2018 году журналиста-расследователя Яна Куцяка, который просто занимался своим делом, но заплатил за это своей жизнью, а также жизнью своей невесты Мартины Кушнировой.

Шесть лет спустя — совершено покушение на действующего премьер-министра.

В статье говорится, что Фицо, «несмотря на всю свою лево-популистскую драму», в среду только выполнял свою работу, возглавляя заседание кабинета министров в крошечном бывшем шахтерском городке Хандлова.

«Поскольку Фицо был доставлен вертолетом в соседнюю Банска-Бистрицу, а не в столицу Братиславу, из-за тяжести его ран политический истеблишмент казался замороженным. Кто был главным? Что происходило? Как это произошло?», — говорится в статье.

Журналисты добавили, что по последнему вопросу, по крайней мере, в дебатах доминировал один ответ: «политическая поляризация».

В то время как Фицо лежал на операционном столе в Банской Быстрице в критическом состоянии, СМИ опубликовали утечку видеозаписи с предполагаемым стрелком, которого местные жители называют 71-летним писателем. Нам нем он сказал, что «не согласен с политикой этого правительства», ссылаясь на репрессии против СМИ и судебной системы.

На пресс-конференции после нападения министр внутренних дел Шутай Эшток призвал покончить с агрессивными высказываниями и нападками в социальных сетях, которые стали определять словацкую политику в эпоху Фицо.

«Я хочу обратиться к общественности, журналистам и всем политикам с призывом прекратить разжигание ненависти», — сказал он, добавив «мы находимся на грани гражданской войны».

Напомним, 15 мая на премьера Словакии Роберта Фицо совершили покушение.

Инцидент произошел в городе Гандлова, расположенном в 150 км от Братиславы.

Позже появились фото подозреваемого, его задержали — это 71-летний Юрай Цинтула. Как сообщают словацкие издания Dennik N и Refresher, стрелок заявил, что не согласен с политикой словацкого правительства.

Ночью 16 мая врачи провели операцию премьер-министру Фицо, его жизни ничего не угрожает.