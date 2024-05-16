Возвращение легенды: самое знаменитое французское авто возродят в новом формате 16.05.2024, 9:41

На основе этой модели создали летающее авто Фантомаса.

Культовый Citroen DS может вернуться на рынок. О намерении возродить знаменитую модель рассказал британскому изданию Auto Express гендиректор бренда DS Оливье Франсуа.

Как известно, сейчас в премиальной линейке DS насчитывается сразу четыре модели, которые отличаются авангардным стилем. Однако ни одна из них не является прямой преемницей Citroen DS.

По словам Оливье Франсуа, рассматривается возможность создания флагманской модели марки в стилистике Citroen DS, ведь очень немногие модели в истории автомобиля стали настолько же культовыми.

Позаимствовав черты дизайна Citroen DS, разработчики смогут убить двух зайцев — сделать авто стильным и оптимизировать его аэродинамику. Можно даже закрыть задние колеса, как у знаменитого предка — это сделает авто более обтекаемым.

«Чистокровный DS должен быть большим, дорогим и удивительным, — сказал Оливье Франсуа, — Все будут влюблены. Мы можем создавать чувственные, пышные, чрезвычайно вдохновляющие автомобили, которые являются очень аэродинамичными и очень французскими. Скоро я вам это покажу».

Руководитель DS не сомневается, что флагман марки будет электрическим, ведь концерн Stellantis проводит активную электрификацию. К тому же есть подходящая платформа STLA Large, которая позволяет создавать электрокары с запасом хода более 650 км и быстрой зарядкой.

Кроме того, Оливье Франсуа остается сторонником гидропневматической подвески, которая была одной из «фишек» Citroen DS. Особенно ему нравится способность авто опускаться для посадки и высадки пассажиров — такая черта подошла бы современным кроссоверам.

Напомним, что Citroen DS выпускали с 1955 по 1975 год и всего выпустили почти полтора миллиона седанов, универсалов и кабриолетов. Для своего времени эта переднеприводная модель была очень инновационной — помимо гидропневматической подвески, она имела полуавтоматическую КПП, дисковые тормоза и адаптивные поворотные фары. Citroen DS — самое знаменитое французское авто: на нем ездил Шарль де Голль, а еще именно на его базе создали летающее авто Фантомаса.