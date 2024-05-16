Альфред Кох: Беларусь можно деоккупировать в «три щелчка» 16.05.2024, 9:52

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Альфред Кох

У Лукашенко нет армии.

Форум свободной России провел в Варшаве международную конференцию «Антипутинская коалиция. Условия победы и ликвидации путинского режима». Конференция состоялась 14 мая.

В кулуарах мероприятия корреспондент сайта Charter97.org задал вопросы бывшему вице-премьеру РФ, члену Совета Форума свободной России Альфреду Коху.

— Вы очень много пишите об атаках украинских дронов на российские НПЗ. В какой момент такие удары нанесут наибольший урон российской экономике?

— Если продолжать в таком темпе, как это было вначале, когда Россия теряла по 5% переработки в месяц, то где-то на уровне 30-40% это будет очень чувствительно. Такие удары по НПЗ могут сильно усложнить России ведение боевых действий.

— Россия восполняет дефицит бензина за счет белорусских НПЗ. Каким будет ответ Украины?

— По ним тоже можно бить. Беларусь — такой же агрессор, как и Россия. Почитайте решение ООН о том, по каким признакам та или иная страна рассматривается как агрессор. Там признаком военной агрессии является предоставление территории для осуществления нападения.

— Как на такие удары отреагирует Лукашенко?

— Лукашенко никак не отреагирует. Армии у него нет, русские вывезли все боеприпасы со складов. Люди под ружьем есть, а стрелять им нечем. Поэтому Украина могла бы деоккупировать Беларусь, как говорится, «в три щелчка». Не знаю, почему она до сих пор этого не сделала.

Ведь это сильно улучшает ее положение. Вместо того, чтобы стоять на белорусско-украинской границе, не лучше ли стоять на российско-белорусской? Выйти к Смоленску, а русские должны будут перебрасывать свои войска на эту границу. А откуда их взять? Придется перебросить с украинского фронта. Ничего не потратив (ведь Украина и так вынуждена держать войска на границе с Беларусью), они могут заставить перебросить россиян войска.

Кстати говоря, тема Сувалкского коридора также была бы закрыта.

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