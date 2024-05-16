Путин боится заговора генералов Виктор Небоженко

16.05.2024, 9:53

1,396

Главная цель неожиданных перестановок в Кремле.

Путинские маневры.

Главной целью неожиданных путинских перестановок в высшем эшелоне власти было не наказания Шойгу из-а воровства в армии или наказание из-а конфликта с Пригожиным, а судьба Патрушева, который все 10 лет уверял Путина, что его сын является самым лучшим и надежным преемником Путину.

Путин давно решил, что в России не будет никакого «политического транзита»-эволюции политического режима власти или никакого преемника, а только вечное абсолютное правление Путина. Все в России должно меняться в худшую сторону, кроме самого Путина — это его жизненная стратегия. Чем хуже России ,тем дольше и сильнее власть Путина.

Оккупанты уже под Волчанском, Путин меняет Шойгу на «переправе»: чего ждать на фронте

Но, для того чтобы сковырнуть могущественного Патрушева со своего места СБ РФ, который практически контролировал всех силовиков и политическую жизнь России, Путину пришлось снимать с должности министра обороны Шойгу и отправлять на его место Патрушева, сына которого сильно повысили в должности, но стравили с его начальником-бульдогом, премьер-министром России Мишустиным. Поэтому конфликты между сыном Патрушева, который отрыто подсиживает премьер-министра Мишустина, будет неизбежным, что и требуется Путину. Таким образом он одновременно ослабляет семью Патрушевых и премьера Мишустина, за спиной которого стоит Чемезев.

С другой стороны, премьер-министр Мишустин неизбежно столкнется с волей и претензиями сильного экономиста Белоусова , который стал вместо Шойгу министром обороны. Теперь весь огромный военный бюджет будет подчинен не Кабмину Мишустина, а министру обороны Белоусову, на которого опирается Путин.

Назначение Белоусова тоже имеет свою политическую подоплеку. Таким образом Путину удается разбить тандем Шойгу-Герасимов, который не справился с войной и сделать их «козлами отпущения» за поражения в Украине, и унизить армию во время войны - гражданский министр против генералитета, а не опытный военачальник. Путин боится заговора генералов. Путин показывает Западу и российскому обществу, что ни военная победа в Украине является его политической целью, а создание самодостаточной милитаризованной экономики и агрессивного государства, окруженного врагами. А перманентная, «вечная война» против Украины или конфликты в других частях света является главным средством сохранения его режима личной абсолютной власти.

Виктор Небоженко, «Фейсбук»