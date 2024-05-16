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Белорусам стоит запастись наличными деньгами

  • 16.05.2024, 10:31
  • 3,042
Белорусам стоит запастись наличными деньгами

Могут быть проблемы с банковскими карточками.

Карточки некоторых банков могут работать с перерывами в ночь с пятницы на субботу, 18 мая. Причина — технологические работы, которые будет проводить Банковский процессинговый центр 18 мая с 00.00 до 6.00.

«В этот промежуток времени возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра», — предупреждает Банковский процессинговый центр.

Этот центр оказывает услуги для «Беларусбанка», «Белагропромбанка», «Белинвестбанка», «БСБ Банка», «Паритетбанка», «Банка «Решение», «Цептербанка», «БТА Банка».

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