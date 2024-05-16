Лавров назвал Путина «ишаком» Си Цзиньпина 1 16.05.2024, 10:42

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Глава российского МИД рассказал о сюрпризах для своего шефа в Китае.

Все сюрпризы, которые подготовила китайская сторона для российского лидера, были согласованы по линии протокола. Так прокомментировал неформальную часть мероприятий в ходе государственного визита Владимира Путина в Китай глава МИД России Сергей Лавров журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

«Как говорят на Востоке: гость – ишак хозяина. Поэтому все сюрпризы зависят от тех любезных предложений, которые китайский президент и его команда сделали нашему президенту. Все детали были согласованы по линии протокола. Поэтому все зависит от хозяев. А мы – вежливые люди, в гостях тем более», — отметил глава МИД РФ.

Напомним, утром 16 мая глава РФ Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом.