В МВД Словакии раскрыли мотив покушения на премьер-министра Фицо
- 16.05.2024, 11:21
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Министр обороны страны подтвердил эту версию.
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено по политическим мотивам, заявил министр внутренних дел страны Матуш Шутай Эшток на пресс-конференции у больницы в Банска-Быстрице, где премьер-министр проходит лечение, пишет CNN.
Такая информация основана на «первых беседах с подозреваемым», отметил глава МВД.
«Это покушение было политически мотивированным, и подозреваемый принял решение сделать это вскоре после президентских выборов», — сказал он.
Министр обороны Роберт Калиняк подтвердил эту версию.
15 мая на премьера Словакии Роберта Фицо совершили покушение.
Инцидент произошел в городе Гандлова, расположенном в 150 км от Братиславы.
Позже появились фото подозреваемого, его задержали — это 71-летний Юрай Цинтула.
Ночью 16 мая врачи провели операцию премьер-министру Фицо, его жизни ничего не угрожает.