В МВД Словакии раскрыли мотив покушения на премьер-министра Фицо 16.05.2024, 11:21

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Министр обороны страны подтвердил эту версию.

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено по политическим мотивам, заявил министр внутренних дел страны Матуш Шутай Эшток на пресс-конференции у больницы в Банска-Быстрице, где премьер-министр проходит лечение, пишет CNN.

Такая информация основана на «первых беседах с подозреваемым», отметил глава МВД.

«Это покушение было политически мотивированным, и подозреваемый принял решение сделать это вскоре после президентских выборов», — сказал он.

Министр обороны Роберт Калиняк подтвердил эту версию.

15 мая на премьера Словакии Роберта Фицо совершили покушение.

Инцидент произошел в городе Гандлова, расположенном в 150 км от Братиславы.

Позже появились фото подозреваемого, его задержали — это 71-летний Юрай Цинтула.

Ночью 16 мая врачи провели операцию премьер-министру Фицо, его жизни ничего не угрожает.